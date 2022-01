Olympiacos, de Pedro Martins, em desvantagem nos "quartos" da Taça grega

Pedro Martins, treinador do Olympiacos

Redação com Lusa

Formação helénica, pela qual alinhou Rony Lopes, apenas após o intervalo, inaugurou o marcador, mas possibilitou a reviravolta do adversário. Próxima mão realiza-se a 25 de janeirro

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, está em desvantagem na Taça da Grécia, após perder, esta quarta-feira, por 2-1, na visita ao Panetolikos, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da prova.

A equipa de Pedro Martins, que contou com o também português Rony Lopes na segunda parte, esteve a vencer graças a um golo aos 13 minutos do marroquino El Arabi, com assistência de Tiquinho Soares, mas não segurou a vantagem.

O Panetolikos, que contou com o médio Frederico Duarte a titular e Hélder Barbosa no banco, igualou por intermédio do argentino Javier Mendonza, aos 23 minutos, e deu a volta ao marcador pelo grego Karelis, aos 60.

A segunda mão da eliminatória, em casa do Olympiacos, está agendada para a próxima terça-feira (25 de janeiro).