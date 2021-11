Olympiacos, de Pedro Martins, consolida a liderança na Grécia

Redação com Lusa

Formação helvética venceu novamente e, ademais, beneficiou da escorregadela do maior rival da capital grega. Um golo bastou para ser mais líder

O Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, venceu este domingo, o Ionikos por 1-0, em jogo da nona jornada da I Liga grega, e consolidou a liderança da competição, aproveitando o empate do arquirrival AEK Atenas.

O avançado grego Georgios Masouras apontou, aos 19 minutos, o único golo da partida e garantiu o terceiro triunfo consecutivo da formação de Pedro Martins, que ainda não somou qualquer derrota para a prova.

O Olympiacos mantém a liderança da prova, agora com três pontos de vantagem sobre o AEK Atenas, o adversário da próxima jornada da I Liga. O conjunto rival empatou a dois golos, no passado sábado, com o Smyrnis.