Olympiacos de Pedro Martins apura-se para as meias-finais da Taça da Grécia

O Olympiacos confirmou a passagem às meias-finais da Taça da Grécia, ao empatar no campo do Aris.

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, confirmou esta quinta-feira a passagem às meias-finais da Taça da Grécia, ao empatar 1-1 no campo do Aris, depois do triunfo (2-1) alcançado na primeira mão dos "quartos".

Ainda assim, o conjunto de Salónica chegou mesmo a anular a vantagem do Olympiacos aos 54 minutos, através de uma grande penalidade convertida pelo português Bruno Gama, antigo jogador de Sporting de Braga, FC Porto, Vitória de Setúbal e Rio Ave.

Foi já perto do final do encontro, aos 87 minutos, que o detentor do troféu repôs a igualdade na partida, por intermédio de Andreas Bouchalakis, e assegurou a qualificação para as "meias".

O médio Tiago Silva foi o único português titular na formação comandada por Pedro Martins, enquanto o extremo Bruma foi lançado no decorrer do segundo tempo.

No Aris, Xande Silva (ex-Vitória de Guimarães) entrou na segunda parte, pouco antes de Bruno Gama ser substituído.

Nas meias-finais da Taça da Grécia, o Olympiacos, que lidera o campeonato de forma destacada, vai defrontar outro emblema de Salónica, o PAOK, que na quarta-feira eliminou o Lamia. A outra meia-final vai opor o Giannina ao AEK, que hoje perdeu por 1-0 com o Volos, após ter vencido por 4-2 na primeira mão.