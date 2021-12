Olympiacos, apesar dos dois golos "portugueses", perde na Taça da Grécia

Rúben Semedo e Rony Lopes marcaram na derrota da formação comandada por Pedro Martins.

O Olympiacos de Pedro Martins perdeu esta quarta-feira na primeira mão dos oitavos de final da Taça da Grécia, por 3-2, no terreno do Levadiakos.

Apesar dos dois golos "portugueses" - Rúben Semedo marcou aos 26 minutos e Rony Lopes aos 63' - a formação comandada pelo também português Pedro Martins não conseguiu anular a vantagem da formação da casa, que venceu com golos de Poletto Costa (3'), Panagiotou (6') e Doumtsios (62').

A segunda mão, em casa do Olympiacos, está agendada para as 13h00 do dia 21 de dezembro, uma terça-feira.