Óliver Torres aconselha João Félix: "Que desfrute e não se deixe pressionar"

Em entrevista à Rádio Marca, Óliver Torres falou do reencontro com Julen Lopetegui e deixou um conselho a João Félix.



"Em Portugal falámos um par de vezes e fico contente com tudo o que lhe está a acontecer. Tem de encarar este desafio com tranquilidade, que se esqueça de tudo o que está à volta, concentre-se apenas em desfrutar e ser feliz a cada jogo, que deixe que o futebol flua e que não se deixe pressionar. É importante que se divirta. Se conseguir divertir-se vai proporcionar um grande futebol porque é um grande jogador", afirmou o médio que jogou no FC Porto, em 2014/15 e em 2016/17 - nestas por empréstimo do Atlético de Madrid - e também nas duas últimas épocas (2017/18 e 2018/19),

O jogador do Sevilha, que no FC Porto fez, no total de quatro temporadas, 146 jogos e 12 golos, respondeu a questões sobre Julen Lopetegui, treinador que já conhecia dos tempos do FC Porto e da seleção espanhola e que, agora, reencontrou na Andalúzia. "Tive a sorte de coincidir com ele na seleção e criámos um vínculo especial porque sabe exigir, tira o melhor de mim e tento dar-lhe tudo o que me pede e colocar isso ao serviço da equipa. Sempre lhe desejei o melhor, tanto na seleção, como quando esteve no Real Madrid e agora, obviamente, vou dar tudo para que as coisas lhe corram bem porque é um grandíssimo treinador", apontou Óliver que continua com uma forte ligação ao Atlético Madrid onde fez toda a formação. "Da minha época ainda estão lá vários. Saúl, Giménez, Koke, Diego Costa, Oblak, ainda estão muitos. Agora também estão lá o Herrera e o Felipe do FC Porto. O Felipe tem características bestiais, quer sempre melhorar e sabia que ia ter um bom rendimento no campeonato", defendeu.