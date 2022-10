Oliveira pede desculpa aos adeptos do Cuiabá: "Não assistiram àquilo que esperavam"

Declarações de António Oliveira, treinador do Cuiabá, após a derrota na receção ao Goiás (1-2), relativa à 33.ª jornada do Brasileirão.

Derrota: "Foi uma primeira parte amorfa, sem alma e sem coração. Jogámos com pouca atitude e postura competitiva, algo necessário neste momento. Sofremos dois golos nos dois únicos remates do adversário. Dois erros que se pagam caro. Já são demasiados erros para quem tem de sair desta situação incómoda. No segundo tempo, uma reação com as alterações feitas. Uma equipa com outra atitude, outra vontade. Criámos diversas situações, fizemos o golo e tivemos muitas outras oportunidades que o guarda-redes do Goiás impediu. Acabámos por ser penalizados por uma primeira parte de pouca alma e coração".

Três substituições ao intervalo: "Estive para as fazer logo aos 20 minutos. Nem é preciso perceber muito de futebol para perceber que as alterações mudaram a equipa, deram outra atitude e postura. Se nós somos capazes de jogar assim na segunda parte, temos de o fazer também na primeira. Hoje fomos penalizados por isso. Peço desculpa aos adeptos que vieram ao estádio. Não assistiram àquilo que esperavam e queriam ver".

A cinco jornadas do final, o Cuiabá continua na zona de despromoção (18.º): "Temos de juntar os jogadores que estão disponíveis e irmos para a guerra. Não há outra forma de encarar os últimos jogos".

Leia também Vídeos Uma decisão que vai dar que falar: jogador do Villarreal expulso após levantar a camisola Álex Baena, lateral-esquerdo do Villarreal, foi expulso por duplo amarelo depois de ter levantado a camisola ao festejar um golo, na partida diante do Almería. O espanhol viu o primeiro cartão aos 50 minutos, fez o golo aos 56' e viu o segundo amarelo logo a seguir. "Obrigado por tudo, Llaneza", lia-se na camisola, em homenagem a José Manuel Llaneza, figura histórica do clube que faleceu recentemente. [vídeo Eleven Sports]