Olimpo verde ao alcance de Abel

Português já é o terceiro melhor da história do Palmeiras ao nível de títulos internacionais e nacionais.

Ídolo instantâneo dos adeptos do Palmeiras pela conquista da Taça Libertadores e da Taça do Brasil no espaço de apenas quatro meses, Abel Ferreira está a viver uma autêntica lua de mel em São Paulo e já tem na mão o bilhete para a entrada no "Olimpo" dos treinadores do Verdão.

Caso vença as Supertaças Sul-americana e do Brasil em abril, o treinador ficará a um troféu de igualar Luiz Felipe Scolari na liderança deste ranking histórico, onde ainda há Osvaldo Brandão para ultrapassar

Graças aos supracitados troféus, o treinador português já é o terceiro técnico da história do emblema paulista com mais títulos a nível internacional e nacional e está muito perto de subir mais degraus rumo aos lugares de topo de uma lista liderada por Luiz Felipe Scolari com cinco.

Com mais duas disputas de troféus marcadas para abril, onde irá decidir as Supertaças Sul-americana e do Brasil frente a Defensa y Justicia e Flamengo, respetivamente, Abel Ferreira arrisca-se a ultrapassar no espaço de um mês o histórico Osvaldo Brandão. Este, comandante da "Segunda Academia", equipa onde imperavam nomes como Leivinha, Ademir da Guia, Leão ou Luiz Pereira, conquistou três campeonatos brasileiros em 1960, 1972 e 1973. Posteriormente, o treinador natural de Penafiel terá a oportunidade de lutar pelas revalidações dos títulos da Libertadores e da Taça do Brasil, bem como apontar à conquista do Brasileirão.

Desta forma não vão faltar oportunidades para alcançar e mesmo ultrapassar Scolari, que tem no currículo duas Taça do Brasil, uma Taça Mercosul, uma Libertadores e um campeonato brasileiro ao serviço do Palmeiras.

Recorde-se que Abel Ferreira tem contrato válido com o Palmeiras até 2022 com cláusula de opção até 2023.