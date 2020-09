Oficial: Wolverhampton segura Nuno Espírito Santo com novo contrato

Treinador português renovou até 2023.

O Wolverhampton anunciou este domingo a renovação do contrato de Nuno Espírito Santo, treinador português que assumiu o comando da equipa em 2017.

O anterior vínculo do técnico de 46 anos expirava em junho do próximo ano, com os Wolves a segurarem Nuno até 2023.

Na primeira temporada com o treinador luso ao leme, os Wolves garantiram a subida à Premier League. Nas duas épocas seguintes, terminaram na sétima posição do principal escalão do futebol inglês. Contudo, só em 2018/19 asseguraram uma vaga nas provas europeias.