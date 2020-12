Oficial: Vasco da Gama anuncia saídas de Sá Pinto e do diretor do futebol

Treinador português deixa o comando técnico do histórico clube brasileiro.

O Vasco da Gama oficializou esta terça-feira a saída de Ricardo Sá Pinto do comando técnico da equipa principal.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube do Rio de Janeiro explica que, além do treinador principal, saem também o adjunto Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira, o analista de desempenho Igor Dias e o diretor de futebol André Mazzuco.

"Tomei a decisão de fazer a mudança na equipa técnica a partir também de um entendimento com o vice de futebol e com o novo presidente, já que só estarei no cargo por mais aproximadamente 20 dias. Um novo treinador será anunciado em breve", afirmou o presidente do Vasco, Alexandre Campello.

De acordo com o Globoesporte, Zé Ricardo é o alvo dos vascaínos para a vaga de Sá Pinto.