Oficial: Trincão não fica nos Wolves e vai regressar ao Barcelona

O Wolverhampton confirmou não ter exercido a opção de compra pelo extremo português

O Wolverhampton comunicou, este domingo, que Francisco Trincão regressará ao Barcelona.

Finalizado o período de empréstimo, o emblema inglês confirmou não ter exercido a opção de compra pelo extremo, que estava cifrada nos 30 milhões de euros. Através das redes sociais, a equipa de Bruno Lage despediu-se do internacional português com uma mensagem de boa sorte.

"Francisco Trincão regressa ao Barcelona depois do empréstimo na temporada 2021/22. Obrigado pelo teu contributo e boa sorte para o futuro, Francisco", pode ler-se nas redes sociais dos Wolves.



O atleta é o alvo principal do Sporting para a temporada de 2022/23, estando os leões a negociar um empréstimo com o Barcelona. Enquanto isso, Trincão tem a indicação para se apresentar amanhã no início dos trabalhos dos catalães.



O jogador de 22 anos marcou três golos em 30 jogos sob o comando de Bruno Lage.