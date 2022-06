Oficial: Tomás Podstawski anunciado no Karmiotissa Polemidion

Campeão da segunda divisão do Chipre vai ser a nova casa do antigo médio do FC Porto

Tomás Podstawski, internacional sub-21 por Portugal e antigo jogador do FC Porto, vai ser reforço dos cipriotas do Karmiotissa Polemidion, campeão da segunda divisão do seu país.

Aos 27 anos, o médio experimenta mais um campeonato, depois de ter jogado, nas últimas épocas, em Israel, na Polónia e na Noruega.