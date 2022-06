Oficial: Tobias Figueiredo continua em Inglaterra e no Championship

Central estava em final de contrato com o Nottingham Forest, equipa que subiu à Premier League, e vai continuar no segundo escalão do futebol inglês

Tobias Figueiredo, central português de 28 anos, antigo jogador do Sporting, vai continuar a sua carreira no Champioship, o segundo escalão do futebol inglês, passando do Nottingham Forest para o Hull City.

O clube, que terminou o último campeonato no 19º lugar, um dos últimos que vale a permanência, anunciou a chegada do internacional sub-21, que assina por duas temporadas, com mais uma de opção.

Ligado ao Nottingham Forest nos últimos quatro anos e meio, o central português terminava contrato com o recém-promovido à Premier League, continuando, pelo menos, mais dois anos em terras de Sua Majestade.