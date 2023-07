Oficial: Tiago Tomás muda de cores na Bundesliga

Avançado português reforçou ataque do Wolfsburgo, após ter sido emprestado ao Estugarda.

O Wolfsburgo, oitavo classificado da passada edição da Bundesliga, anunciou esta quarta-feira a contratação de Tiago Tomás, que termina uma ligação de nove anos ao Sporting, após ter sido emprestado ao Estugarda nas duas últimas épocas.

O avançado português, de 21 anos, assinou contrato até 2027 na equipa alemã, onde vai vestir a camisola 11, rendendo cerca de nove milhões de euros, a que acrescem 1,5M€ em objetivos, aos leões, como O JOGO adiantou em tempo oportuno.

"O Tiago ainda está no início da sua carreira, tem um grande potencial e pode dar o próximo passo no seu desenvolvimento no Wolfsburgo. Beneficia do facto de já conhecer a Bundesliga e de ter também adquirido experiência internacional com o Sporting. Estamos ansiosos por ele e estamos convencidos de que as suas qualidades tornarão o nosso jogo ofensivo ainda mais variável", afirmou o diretor desportivo do Wolfsburgo, Sebastian Schindzielorz.

"Estou muito ansioso por este novo desafio e estou feliz por fazer parte da família VfL. Estou entusiasmado por conhecer os meus colegas de equipa e o meu novo ambiente e finalmente começar a jogar", reagiu, por sua vez, o avançado, em declarações aos meios do clube.

Formado em Alcochete, Tiago Tomás conquistou um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça ao serviço do Sporting. Em 2022/23, ajudou o Estugarda a permanecer na Bundesliga, registando quatro golos e três assistências em 32 jogos, mudando agora de cores no campeonato alemão.