Oficial: Tiago Rodrigues termina ligação aos russos do Ufa

Jogador, de 30 anos, ex-V. Guimarães e FC Porto, realizou apenas quatro jogos

Tiago Rodrigues deixou de ser futebolista do OFC Ufa. O médio português e o emblema da Rússia, ao qual chegara em fevereiro último, rescindiram o contrato. A decisão, anunciada esta sexta-feira, foi tomada em entendimento conjunto.

"Agradecemos ao Tiago pela colaboração e desejamos a continuação de sucesso na sua carreira profissional", referiu o emblema russo, em comunicado emitido.

O jogador, de 30 anos, apenas realizou quatro jogos pelo OFC Ufa, 16.º classificado da I Liga da Rússia, pelo qual assinara a custo zero, oriundo do Al-Hazm (Arábia Saudita), desaparecendo, depois, das escolhas do treinador da equipa russa.

Tiago Rodrigues, médio de características ofensivas, acumulou passagens, antes de rumar ao estrangeiro, por V. Guimarães, FC Porto, Nacional e Marítimo