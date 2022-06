Confirmado: Sá Pinto prossegue a carreira de treinador no campeão do Irão

Treinador português, que deixou o comando técnico do Moreirense, vai orientar o Esteghlal, campeão do Irão.

Esteghlal, do Irão, oficializou a chegada de Ricardo Sá Pinto ao comando técnico da equipa.

O treinador que deixou o Moreirense nas últimas semanas, após o fim do campeonato, começou por negociar com o Sepahan, também daquele país asiático, mas o Esteghlal entrou na corrida, apresentou melhores condições e o português aceitou a proposta.

Sá Pinto, de 49 anos, foi anunciado em Moreira de Cónegos em janeiro, sucedendo a Lito Vidigal no comando dos cónegos, que terminaram a Liga Bwin no 16º lugar e vacilaram depois diante do Chaves no play-off de promoção/despromoção, caindo para a Liga SABSEG.

Ao comando do Moreirense, o treinador, que já representou Sporting, Belenenses e Braga, entre outros, venceu seis jogos, empatou dois e perdeu 12, num total de 20.