Oficial: Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama

Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama

Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama, assumindo o comando da equipa que ocupa o 10º lugar do Brasileirão, com 18 pontos em 14 jogos.

O treinador português chega ao Cruzmaltino com contrato até ao final da atual época do Brasileirão, acompapnhado do adjunto Rui Mota, o preparador-físico João Moreira e ainda o analista Igor Dias.

Ainda que tenha previsto chegar ao Rio de Janeiro ainda esta semana, Ricardo Sá Pinto não estará no banco no próximo jogo do Vasco da Gama, frente ao Internacional, no próximo domingo.