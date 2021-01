Ricardo Sá Pinto já é oficial: "Sempre pronto para lutar e ganhar"

O treinador português foi oficializado como o novo treinador do Gaziantep.

Ricardo Sá Pinto foi, esta quarta-feira, oficializado na Turquia, como o novo treinador do Gaziantep. O clube turco anunciou a contratação do treinador português por duas épocas e meia.

"É oficial! Sou o novo treinador do Gaziantep. Estou muito feliz e orgulhoso por liderar a equipa do Gaziantep. Vamo-nos esforçar por continuar com o crescimento e sucesso do clube, com um espírito ambicioso. Sempre pronto para lutar e ganhar", escreveu o treinador português nas redes sociais.

Recorde-se que o treinador português esteve no Vasco da Gama, em 2020, tendo já passado pelo Braga, Legia Varsóvia, Standard Liège, Atromitos, Al Fateh, Belenenses, OFI, Estrela Vermelha e Sporting.

Sá Pinto, de 48 anos, abraça uma aventura no terceiro classificado do campeonato turco, com 34 pontos em 18 jornadas e a quatro de Fenerbahçe e Besiktas. No plantel conta com o médio português André Sousa, que em Portugal passou, por exemplo, pelo Belenenses.