Oficial: Romário Baldé assina pelos cipriotas do AEL Limassol

Dianteiro, com formação feita no Benfica, vai continuar a jogar no mesmo país, ao qual chegou no verão passado, terminada uma época sem atividade na carreira

O avançado Romário Baldé vinculou-se ao AEL Limassol por duas temporadas (até 2024), anunciou, esta sexta-feira, o clube da I Liga do Chipre, que contratou o português ao "rival" Doxa, no qual esteve apenas seis meses.

Romário Baldé, de 25 anos de idade, mudou-se para o Chipre no verão passado, tendo disputado, desde então, 13 jogos pelo Doxa, nos quais apontou somente dois golos.

O avançado, formado nas camadas jovens do Benfica, cumpre a segunda experiência no futebol estrangeiro. Antes de rumar ao Chipre, Baldé atuou, pela primeira vez fora de Portugal, com a camisola do Lechia Gdansk, da I Liga da Polónia.

Em Portugal, Baldé representou Tondela, Académica, Gil Vicente e Leixões, do qual se desvinculou em 2020, tendo ficado uma época inteiro sem jogar até rubricar um contrato com o Doxa, cuja passagem teve uma curta duração.