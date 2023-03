Oficial: Pepa no Cruzeiro até ao fim do ano

Treinador português, de 42 anos, chega à Toca da Raposa na manhã de quinta-feira

O Cruzeiro oficializou a contratação de Pepa para comandar a equipa brasileira até ao final do ano.

Tal como O JOGO noticiou, o acordo estava feito há mais de um mês.

A equipa técnica de Pepa será integrada por Samuel Correia (adjunto), Hugo Silva (adjunto), Pedro Oliveira (preparador físico) e Pedro Azevedo (analista de desempenho).

O Cruzeiro, emblema cujo principal acionista é Ronaldo "fenómeno", venceu na última época a Serie B e subiu ao Brasileirão. Pepa, que foi demitido do Al Tai (Arábia Saudita) em janeiro, vai suceder no cargo a Paulo Pezzolano, que saiu após falhar o acesso à final do campeonato mineiro.

BEM-VINDO, PEPA! Pedro Miguel Marques da Costa Filipe é o novo técnico do Cruzeiro. ✍️



O treinador português chega ao Cabuloso para comandar o time nesta temporada. pic.twitter.com/ErexfPyDhI - Cruzeiro (@Cruzeiro) March 20, 2023

Abel Ferreira (Palmeiras), Vítor Pereira (Flamengo), Renato Paiva (Bahia), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino), António Oliveira (Coritiba), Ivo Vieira (Cuiabá) e Luís Castro (Botafogo) são os outros treinadores portugueses no Brasileirão de 2023.

Pepa começou a carreira de treinador na Sanjoanense e, depois, passou por Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira, V. Guimarães e Al Tai.