Oficial: Pedro Marques confirmado no NEC Nijmegen, dos Países Baixos

Avançado deixa o Sporting após seis anos, assinando até 2025 por um clube que, na época passada, terminou no 11º posto

Pedro Marques, avançado que pertencia ao Sporting e que jogou, nas últimas épocas, no Gil Vicente e no Famalicão, vai começar uma aventura nos Países Baixos e no NEC Nijmegen, anunciou o clube neerlandês.

O jovem dianteiro estava ligado ao Sporting desde 2016, mas, agora, assinou contrato com o emblema neerlandês até 2025.

Nas últimas duas épocas, Pedro Marques representou, por empréstimo, o Gil Vicente, primeiro, e o Famalicão, mais recentemente.