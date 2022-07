Oficial: Pedro Emanuel com novo desafio na Arábia Saudita

Será a terceira passagem do treinador português pelo futebol saudita.

Pedro Emanuel é o novo treinador do Al Khaleej, anunciou no domingo o clube saudita.

O técnico português abraça assim um novo desafio na Arábia Saudita. De recordar que Pedro Emanuel esteve no comando do Al Nassr pouco mais de um mês, tendo saído em novembro de 2021. Antes disso, em 2018/19, havia assumido o leme do Al Taawon.

Agora, o treinador de 47 anos assina com o clube recém-promovido ao principal escalão saudita um contrato válido por uma temporada.