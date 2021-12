Oficial: Pedro Caixinha de regresso ao Santos Laguna

Pedro Caixinha sucede no cargo a Guillermo Almada, técnico que levou a equipa até aos quartos de final do Torneio Apertura, onde foi eliminado pelo Tigres.

O Santos Laguna oficializou esta quarta-feira o regresso de Pedro Caixinha ao emblema mexicano, que já tinha orientado entre novembro de 2012 e agosto de 2015. "Há dez anos iniciámos uma etapa muito importante e estamos muito contentes por voltar e iniciar um novo ciclo", disse o treinador português.

Este trabalhará com um plantel cuja média de idades está nos 24 anos. "Sabemos que temos um grupo com qualidade tremenda e fome de títulos. Prometemos muito trabalho e dedicação para que os adeptos se orgulhem da equipa e se identifiquem com ela. A única coisa que não será negociável é a atitude em campo. Há que perseguir a vitória desde o início e é isso que nos vai levar a conquistar troféus", referiu