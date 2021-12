Oficial: Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo

Técnico tinha acertado rescisão com a seleção da Polónia

O Flamengo oficializou esta quarta-feira a contratação de Paulo Sousa, que sucede a Renato Gaúcho no cargo de treinador. O português, de 51 anos, rescindiu contrato com a seleção da Polónia para assumir funções no emblema brasileiro, tendo rubricado um vínculo válido por duas temporadas.

Paulo Sousa iniciou a carreira de treinador nas seleções jovens de Portugal e passou depois por Queen Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basileia, Fiorentina, Tianjin Quanjian, Bórdeus e seleção da Polónia (iniciou funções em janeiro de 2021).

Como jogador, o antigo médio representou Benfica, Sporting, Juventus, Borussi Dortmund, Inter, Parma, Panathinaikos e Espanhol.