Oficial: Paulo Autuori vai trabalhar com Pepa no Cruzeiro

Antigo treinador de Benfica, Vitória, Marítimo e Nacional é o novo diretor técnico dos brasileiros

Paulo Autuori, treinador de 66 anos com longa trajetória e várias passagens por Portugal, vai trabalhar com Pepa no Cruzeiro, assumindo o cargo de diretor técnico do clube.

"Paulo Autuori é o novo diretor técnico do Cruzeiro. Campeão da Libertadores de 1997 como treinador do Clube, Autuori será o responsável pela gestão e evolução da metodologia de futebol do Cruzeiro, com abrangência em todas as equipas das categorias de formação, futebol feminino e a equipa profissional. Seja bem-vindo!", anunciou o clube nas redes sociais.

Autuori, antigo treinador de Benfica, Vitória, Marítimo e Nacional, não chegou a treinar Pepa na Luz, pois este estava ainda nos Sub-17 dos encarnados na altura. Agora, vão trabalhar em conjunto em prol do Cruzeiro.