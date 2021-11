Tottenham anuncia saída de Nuno: "É um cavalheiro e será sempre bem-vindo"

Saída confirmada pelo clube no site oficial.

Já se sabia que Nuno Espírito Santo estava no fio da navalha como treinador do Tottenham, agora sabe-se que o português deixou de ter margem. O clube do norte de Londres anunciou a saída do seu técnico principal.

Em comunicado, o Tottenham confirmou o despedimento do antigo treinador de Rio Ave e FC Porto, bem como dos adjuntos Ian Cathro, Rui Barbosa e António Dias.

"Sei o quanto Nuno e a sua equipa técnica queriam ter sucesso e lamento que tenhamos tido de tomar esta decisão. Nuno é um verdadeiro cavalheiro e será sempre bem-vindo. Gostaríamos de lhe agradecer a ele e à sua equipa técnica e desejar-lhes felicidades para o futuro", frisou Fabio Paratici, diretor desportivo dos spurs.

O futuro de Nuno Espírito Santo ficou ainda mais em cheque no passado fim de semana, quando o Tottenham perdeu por 0-3, em casa, diante do Manchester United. Foi a sétima derrota da temporada, em 17 partidas disputadas em todas as competições.

O clube ainda não anunciou o substituto, mas a imprensa inglesa tem associado os nomes de Antonio Conte e dos portugueses Paulo Fonseca e Sérgio Conceição ao comando técnico dos londrinos.