Oficial: Nélson Semedo ligado ao Wolverhampton por mais dois anos

Internacional português renova até 2025

Nélson Semedo vai continuar no Wolverhampton até 2025. O clube anunciou, esta sexta-feira, a renovação do português, que terminava contrato no final da presente temporada.

No Molineux desde 2020, Semedo cumprirá, assim, cinco anos com a camisola do Wolverhampton, clube que já representou em mais de 100 ocasiões.

Recorde-se que a opção de prolongar o contrato por mais dois anos estava fixada no anterior contrato de Semedo, que custou ao Wolverhampton 30 milhões de euros, quando foi contratado ao Barcelona.