Oficial: Nélson Monte assina pelo Almería

O Almería oficializou a contratação de Nélson Monte, defesa-central português que estava no Dnipro, da Ucrânia.

O Almería oficializou esta terça-feira a contratação de Nélson Monte. O defesa-central português vai jogar na segunda divisão do futebol espanhol até ao final da época, como O JOGO escreveu ontem.

A transferência de Monte, cujo contrato com o Dnipro é válido até 2023, foi possibilitada pela autorização extraordinária dada pela FIFA a estrangeiros ligados a clubes da Ucrânia para que pudessem suspender os respetivos contratos e procurarem um clube, até 7 de abril, para continuarem a jogar.

O central terá, no Almería, a segunda experiência fora de Portugal, após ter rumado a Dnipro no início desta época. No clube andaluz, vice-líder da II Liga espanhola, Monte será colega de Daniel Carriço, Samu Costa e Dyego Sousa.

Antes, o jogador de 26 anos representou, durante várias épocas, o Rio Ave, no qual completou a formação percorrida no Benfica.