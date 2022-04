Oficial: Marcos Rocha mantém-se às ordens de Abel Ferreira até 2023

Marcos Rocha, lateral do Palmeiras, prolongou contrato

Lateral, que participou em várias conquistas do Palmeiras sob orientação do técnico, jogará no clube brasileiro por mais 20 meses

Abel Ferreira evitou uma dor de cabeça no setor defensivo do Palmeiras: o lateral Marcos Rocha, cujo vínculo findava em dezembro, prolongou contrato com o clube até dezembro de 2023.

O defesa experiente, 33 anos, é uma das peças-chave da equipa do Verdão, à qual chegou em 2018, sob empréstimo do Atlético Mineiro, ao assumir-se como dono da lateral direita, e reúne muita confiança do treinador português.

Marcos Rocha fez parte, sob orientação de Abel Ferreira, das conquistas consecutivas, por parte do Palmeiras, das Taças dos Libertadores (2020 e 2021), assim como dos campeonatos paulistas (2020 e 2022) e da Copa do Brasil (2020).

O lateral, que se sagrou campeão do Brasileirão pelo Palmeiras, em 2018, já disputou 197 jogos oficiais e apontou sete golos pelo clube verde e branco. Jailson e Gustavo Scarpa são, agora, os únicos dois jogadores em final de contrato.