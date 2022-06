Clube do Dubai anunciou esta quarta-feira o português no comando técnico.

Agora é oficial: Leonardo Jardim é o novo treinador do Shabab Al Ahli, clube do Dubai. Trata-se de um regresso ao ativo do treinador português, que a 14 de fevereiro de 2002 deixou o comando técnico do Al Hilal, clube da Arábia Saudita.

O acordo, intermediado pelo agente português Hugo Cajuda, é válido por uma temporada. O treinador português começará a trabalhar no clube árabe em julho.

"O Shabab Al Ahli anuncia o seu contrato oficial com o português Leonardo Jardim como diretor técnico para liderar a equipa principal na próxima época. Tal decisão enquadra-se na vontade do clube em aproveitar todas as capacidades e criar as condições adequadas para alcançar conquistas dignas da história e do nome do clube", escreve o emblema do Dubai.