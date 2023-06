Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Kiki Afonso foi oficializado esta quarta-feira no FC Ural

Kiki Afonso foi oficializado esta quarta-feira como reforço do FC Ural. O ex-Vizela muda-se assim para 11º classificado da passada edição do campeonato da Rússia e numa altura em que as equipas russas estão limitadas a competir nas provas internas, reflexo da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

O lateral-esquerdo, de 28 anos, deixou o Vizela a custo zero, clube que deixou ao cabo de quatro épocas.

