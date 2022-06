Oficial: José Gomes regressa à segunda divisão de Espanha

Técnico português oficializado no Ponferradina, terminada a aventura na Arábia Saudita. No mesmo escalão já tinha comandado o Almería

José Gomes está de volta ao futebol espanhol. O técnico português foi oficializado no Ponferradina, clube que milita no segundo escalão.

Terminada a aventura na Arábia Saudita, ao serviço do Al Taawon, José Gomes vai agora assumir uma equipa que, em 2021/2022, terminou no oitavo posto do campeonato e chegou aos 16 avos de final da Taça do Rei.

Este é um regresso de José Gomes à segunda divisão de Espanha. Entre 2020 e 2021, assumiu o comando técnico do Almería.