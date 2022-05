Oficial: José Fonte vai representar o Lille pela quinta época seguida

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Defesa de 38 anos renovou até ao verão do ano seguinte

Esteio defensivo do Lille desde 2018, José Fonte continuará a representar os dogues em 2022/23. O clube da Ligue 1, cuja equipa capitaneia, anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato, por mais um ano, com o central internacional português.

"Mais um ano para José Fonte! O capitão dos dogues e a Lille têm o prazer de anunciar hoje a prorrogação do seu contrato conjunto por mais uma época", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial do emblema gaulês na Internet.

José Fonte, "líder irrepreensível" que estará em atividade, aos mais alto nível, com 39 anos (atingidos em dezembro próximo), irá vestir a camisola do Lille pela quinta época seguida, após uma em que disputou todos os jogos oficiais da equipa francesa.

"Um desempenho raro para um jogador de campo e que o torna o mais utilizado nas cinco principais ligas europeias ao longo da última época", elogia o clube francês, pelo qual Fonte, "membro mais graduado da tripulação", venceu a Ligue 1 em 2021.

"Como sempre disse, a minha prioridade é o Lille. Estou muito feliz por poder continuar a escrever belas páginas na história do clube, por quem continuarei a dar tudo. É um clube e uma cidade em que me sinto bem. Tenho uma boa relação com todos e temos de continuar juntos para crescer", afirmou o internacional português.

Desde 2018, Fonte participou em 162 jogos ao serviço da equipa principal do Lille.