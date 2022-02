Oficial: João Cancelo prolonga contrato com o Manchester City

João Cancelo estava ligado ao Manchester City até 2025 e agora fica até 2027.

O Manchester City anunciou, esta terça-feira, que o lateral português João Cancelo renovou contrato até 2027, ou seja, por mais duas temporadas, visto que estava já "amarrado" até junho de 2025.

O jogador de 27 anos, natural do Barreiro, cumpre o terceiro ano nos citizens. "O Manchester City é um clube fantástico, estou incrivelmente feliz por ter assinado o acordo. Os jogadores aqui têm tudo o que precisam para atingir o seu potencial, com instalações incríveis, colegas de equipa de classe mundial e um treinador que puxa por nós todos os dias. Não há lugar melhor para jogar futebol, é um prazer trabalhar aqui. Tenho tanta coisa para alcançar até ao final da minha carreira, e o Manchester City oferece-me as melhores oportunidades para cumprir tudo isso. Este novo contrato significa que agora vou focar tudo em melhorar e vencer mais troféus com a equipa", referiu.

Fez a formação no Barreirense e no Benfica e passou também por Valência, Inter e Juventus.