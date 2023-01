Lateral português chega aos bávaros com uma opção de compra de 70 milhões de euros.

O Bayern acabou de anunciar a chegada de João Cancelo, emprestado pelo Manchester City até ao final da temporada, numa cedência que inclui uma opção de compra de 70 milhões de euros.

O lateral direito, de 28 anos, deixa o bicampeão após ter perdido a condição de titular indiscutível desde que regressou do Mundial'2022, tendo registado dois golos e cinco assistências em 26 jogos disputados esta época, a quarta em que reprensentou os cityzens.

Hasan Salihamidzic, diretor dos bávaros, reagiu à contratação do internacional português com muita satisfação: "Estamos muito felizes por João Cancelo jogar no Bayern. Assinámos com ele por empréstimo e temos a possibilidade de o contratar em definitivo no verão. Estava no nosso pensamento há algum tempo, porque apreciamos as suas qualidades. Ele encaixa de forma ótima no nosso sistema com o seu estilo ofensivo e dinamismo, tal como com a sua mentalidade e experiência. Estou convencido de que João vai ajudar-nos nas próximas semanas e meses, em que queremos vencer títulos".

Cancelo, de 28 anos, vai experimentar o quinto campeonato da carreira, depois de também ter passado pelo Benfica, Valência, Inter e Juventus.