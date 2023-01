Oficial: Jesualdo Ferreira despedido após nova derrota

Presidente do Zamalek, Mortada Mansour, anunciou a saída do treinador português após a derrota frente ao El Mahallah (1-2), que ditou o pior arranque de temporada do gigante do Cairo desde 2009.

Jesualdo Ferreira já não é o treinador do Zamalek. Pressionado após a eliminação da Taça do Egito frente ao Pyramids, de Jaime Pacheco, e pela derrota no dérbi frente ao rival Al Ahly, o treinador português recebeu da Direção a garantia de que tinha três jogos para inverter a situação, mas a derrota desta terça-feira frente ao El Mahallah (1-2) precipitou o fim da ligação entre as partes. O facto desta ter ditado o pior arranque de temporada do Zamalek desde 2009 terá sido decisivo para este cenário.

Através da sua conta de Twitter, Mortada Mansour, presidente do Zamalek, agradeceu a Jesualdo a conquista da dobradinha na temporada passada e anunciou que Osama Nabieyh irá comandar a equipa interinamente.