Oficial: Jaime Pacheco apresentado no Pyramids FC

Jaime Pacheco regressa ao futebol egípcio, que abandonou em março de 2021, deixando o Zamalek na liderança do campeonato de 2020/21

Jaime Pacheco é o novo treinador do Pyramids, anunciou o quarto classificado da Liga egípcia, confirmando assim a notícia avançada na quarta-feira por O JOGO. Pacheco regressa a um país onde já foi campeão por duas vezes, no comando do Zamalek.

"A estreia do nosso novo treinador, Jaime Pacheco, no nosso estádio", indica uma curta nota nas redes sociais oficiais do Pyramids, mostrando o treinador português, de 64 anos, a exibir uma camisola do clube no interior do recinto.

Jaime Pacheco regressa ao futebol egípcio, que abandonou em março de 2021, deixando o Zamalek na liderança do campeonato de 2020/21 - que veio a conquistar -, depois de já se ter sagrado campeão egípcio na época 2014/15, durante a primeira passagem pelo clube do Cairo.

O Pyramids utilizou as mesmas plataformas para agradecer ao anterior treinador, o grego Takis Gonias, que orientou o clube da cidade de Assiute nas últimas três temporadas e foi afastado após a derrota por 3-0 com o rival Al Ahly, líder da liga.

Jaime Pacheco, que estava sem trabalhar desde que deixou o Zamalek, vai estrear-se como treinador do Pyramids no sábado, ao receber o Ghazl Mehalla, em jogo da 12.ª jornada do campeonato, no qual apresenta um saldo de seis vitórias, dois empates e três derrotas.