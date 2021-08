Oficial: Ivo Pinto vai atuar pelo Fortuna Sittard em 2021/22

Defesa de 31 anos foi cedido temporariamente ao clube dos Países Baixos pelo Dínamo de Zagreb e vai desfrutar da quarta experiência no futebol estrangeiro

Ivo Pinto, lateral-direito português, vai atuar pela equipa do Fortuna Sittard (I Liga dos Países Baixos) até ao final da temporada 2021/22, por empréstimo do Dínamo de Zagreb, com quem tem contrato válido até julho do próximo ano.

O experiente defesa, atualmente com 31 anos de idade, vai experimentar o quarto país na carreira, após ter representado os romenos do Cluj, os croatas do Dínamo de Zagreb e os ingleses do Norwich, tendo conquistado títulos pelos dois últimos, além do futebol português.

Ivo Pinto representou o ​​​​​​​Rio Ave na última temporada, tendo protagonizado um total de 33 jogos e uma assistência para golo.