Oficial: internacional português sub-19 apresentado pelo Leeds

Diogo Monteiro, de 18 anos, chega dos suíços do Servette.

O Leeds anunciou esta terça-feira a contratação de Diogo Monteiro, central internacional português sub-19, que deixa os suíços do Servette, onde foi formado.

O central, de 18 anos, assinou um contrato válido por três anos e meio, até 2026, e vai integrar numa primeira fase os sub-21 do emblema inglês, com perspetivas de subir à equipa principal no futuro.

Monteiro registou seis partidas na presente temporada ao serviço do atual terceiro classificado da Liga suíça, tendo feito a respetiva estreia profissional na temporada 2020/21.