Oficial: Gonçalo Cardoso foi emprestado a equipa filial do Bétis

Oficial: Gonçalo Cardoso foi cedido a equipa filial do Bétis de Sevilha

Jovem central, ex-Boavista, foi novamente cedido pelo West Ham em 2021/22. Emblema espanhol reservou a opção de compra do passe do atleta no próximo verão

Após uma passagem falhada pelo Basileia na primeira metade da época, Gonçalo Cardoso deixou a Suíça e rumou até Espanha para representar, por empréstimo do West Ham, o Bétis Deportivo, principal equipa filial do Bétis de Sevilha.

O defesa central de 21 anos, formado no Boavista, que contabiliza somente 180 minutos de jogo nos últimos seis meses, estará cedido até ao final de 2021/22, sendo que o Bétis reservou uma opção de compra do passe do atleta.

"O Real Betis Balompié garantiu a chegada de Gonçalo Cardoso para a primeira equipa filial verde e branca. O jogador português chega emprestado com uma opção de compra ao West Ham United FC", pode ler-se no sítio oficial do Bétis na Internet.

Gonçalo Cardoso, vice-campeão europeu por Portugal em sub-19, em 2019, tem contrato válido com o West Ham (Premier League), que o adquiriu há três anos, ao Boavista, até junho de 2024.