Oficial: Gedson apresentado no Besiktas

Negócio tinha sido oficializado no último mês de janeiro, mas as partes decidiram-se por um empréstimo na segunda metade de 2021/2022

Gedson Fernandes está prestes a chegar ao Besiktas. O clube, que tinha oficializado a contração do médio português no mercado de janeiro, já colocou um vídeo nas redes sociais, antecipando aquilo que será a apresentação oficial do jogador.

Na segunda metade da época que terminou, Gedson Fernandes jogou em solo turco, ainda emprestado pelo Benfica, mas no Rizespor, tendo feito três golos e três assistências por uma equipa que acabou o campeonato em 17º lugar.

O Benfica, recorde-se, recebeu seis milhões de euros do Besiktas, que garantiu 50% do passe do jovem médio. Na Turquia, recorde-se, o jogador já tinha atuado no Galatasaray.