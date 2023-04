Oficial: Flamengo anuncia saída de Vítor Pereira do comando técnico

Português já não é o treinador do Mengão

Agora é oficial. Vítor Pereira não resistiu aos maus resultados no comando técnico do Flamengo, deixando o cargo esta terça-feira, anunciou o clube.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vítor Pereira e a sua equipa técnica não comandam mais o plantel profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira", pode ler-se no Twitter do "Mengão".

A saída acontece depois da pesada derrota na segunda mão da final do Campeonato Carioca, por 4-1, frente ao Fluminense, e a Imprensa brasileira aponta Jorge Jesus e Jorge Sampaoli como os principais candidatos à sucessão.

De recordar que o "Rubro-Negro" foi vice-campeão do Cariocão, da Supertaça do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de perder a Taça Guanabara na última jornada e ter caído nas meias-finais do Mundial de Clubes.