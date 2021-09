Oficial: Domingos Quina junta-se a Marco Silva no Fulham

Médio regressa ao Championship

Domingos Quina vai voltar ao futebol que o fez despontar depois de uma curta passagem por Espanha. O jovem médio internacional sub-20 por Portugal é reforço do Fulham de Marco Silva, por empréstimo do Watford.

Nos últimos minutos do defeso, o clube londrino oficializou a chegada do centrocampista, que se junta a Ivan Cavaleiro e que pode mesmo ficar de vez no final da época, assim o Fulham o queira adquirir a título definitivo.

Este será o quarto clube inglês de Domingos Quina, depois de passagens pelo Chelsea (formação), West Ham e Watford.