Oficial: depois de deixar a Sampdória, Adrien Silva tem novo clube

Campeão europeu pela seleção em 2016, Adrien Silva foi capitão do Sporting antes de sair, em 2017, para os ingleses do Leicester, onde não vingou, sendo cedido aos franceses do Mónaco antes de ser vendido à Sampdória, onde este ano cumpriu 18 jogos.

O médio internacional português Adrien Silva assinou esta terça-feira por duas épocas com o Al Wahda, segundo classificado da Liga dos Emirados Árabes Unidos, um dia após acertar a rescisão com a Sampdória, confirmando assim a informação avançada por O JOGO.

O acordo foi esta terça-feira anunciado pelo clube, que desejou "sucesso" ao jogador e revelou a duração do vínculo, com Silva a juntar-se no clube aos também portugueses Fábio Martins e Rúben Canedo.

Depois de Portugal, Israel, Inglaterra, França e Itália, o médio conhece um novo país na carreira, aos 32 anos.