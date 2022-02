Oficial: Daniel Ramos abandona o comando técnico do Al-Faisaly

Técnico português tinha abandonado o Santa Clara no passado mês de outubro

Durou menos de meio ano a aventura de Daniel Ramos na Arábia Saudita. O técnico português foi afastado do comando técnico do Al-Faisaly.

Daniel Ramos tinha abandonado o Santa Clara no passado mês de outubro para assumir um novo desafio, que durou 10 jogos e que contou apenas com uma vitória.

"A direção do clube decidiu rescindir o contrato do treinador Daniel Ramos, por mútuo consentimento entre as duas partes, agradecendo-lhe o serviço que prestou e desejando-lhe sucesso no futuro da carreira", escreveu o clube, nas suas contas oficiais.

