Oficial: Coritiba despede António Oliveira ao fim da primeira jornada

Treinador português orientou a equipa no estadual e ainda se estreou no Brasileirão, mas sai ao fim da primeira jornada.

António Oliveira já não é treinador do Coritiba. O emblema brasileiro anunciou a saída nesta terça-feira, dois dias depois da derrota por 3-0 com o Flamengo, na primeira jornada do Brasileirão.

O treinador português, de 40 anos, chegou ao clube do Paraná no início deste ano. Fez 11 jogos no Campeonato Paranaense, o estadual, tendo conseguido seis vitórias, três empates e duas derrotas; Participou também na Copa do Brasil (uma vitórias e duas derrotas); Mas não resistiu à derrota diante do Mengão, logo a abrir o campeonato brasileiro.

"António Oliveira deixa o comando do Coritiba. O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o técnico Leomir de Souza, até a contratação de um novo profissional", lê-se no comunicado.

O filho de Toni orientou também o Athletico Paranaense e o Cuiabá, no Brasil.