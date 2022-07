Oficial: Corinthians de Vítor Pereira anuncia o substituto de João Victor

Vítor Pereira conta com o central paraguaio Balbuena, eleito para o lugar de João Victor, que rumou ao Benfica.

De regresso ao Corinthians, Balbuena é o eleito para substituir João Victor, central que rumou ao Benfica. Campeão brasileiro em 2017 e bicampeão paulista (2017 e 2018), com 136 jogos e 11 golos marcados pelo Timão, Balbuena já está às ordens de Vítor Pereira.

A contratação do defesa paraguaio foi oficializada esta segunda-feira pelos paulistas, que garantiram junto do Dínamo de Moscovo o empréstimo do futebolista até junho de 2023. Ao desejo do atleta voltar a representar o Corinthians, juntou-se a vontade da família, que não tencionava permanecer na Rússia, depois da invasão da Ucrânia.

Com a reabertura da janela de transferências, Vítor Pereira pretende mais reforços e o Timão está na corrida por Fausto Vera, médio do Argentinos Juniors. Segundo a imprensa brasileira, o Corinthians já fez chegar uma proposta de quatro milhões de euros por 70 por cento do passe do jogador argentino de 22 anos, também alvo da cobiça do Genk. Nos lugares cimeiros do Brasileirão, a equipa comandada pelo treinador luso está ainda nos quartos de final da Libertadores e da Copa do Brasil e na lista de potenciais reforços surge também Kevin Velasco, avançado do Deportivo Cali.