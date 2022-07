Oficial: conhecido o novo clube de Nani

Internacional português anunciado como reforço na Austrália.

Nani é reforço dos australianos do Melbourne Victory, anunciou o clube na madrugada desta terça-feira.

O internacional português, que havia rescindido com o Veneza, junta-se assim a Roderick Miranda no Melbourne Victory.

"Estou entusiasmado por vir para a A-League com o Melbourne Victory e ansioso pelo desafio que se avizinha. Falei com o treinador e sei que este clube quer alcançar o sucesso e quero desempenhar um papel para ajudar a equipa consegui-lo", afirmou o jogador de 35 anos, citado pelo site oficial do clube australiano.