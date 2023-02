Oficial: Cédric cedido pelo Arsenal ao Fulham

Redação com Lusa

Cédric vai atuar até ao final da temporada no Fulham, por empréstimo do Arsenal. "Estou muito satisfeito. Queria que este negócio acontecesse, pelo que todos puxámos na mesma direção, e estou muito feliz por estar aqui", disse Cédric à televisão do Fulham, acrescentando: "Estou ansioso por começar".

O Fulham também se mostrou muito satisfeito com a contratação do jogador luso.

"Cédric tem uma grande experiência em jogos de grande nível, em jogos internacionais e na Premier League. Estou satisfeito por termos chegado a acordo com o Arsenal para o trazer para o Fulham e entusiasmo por vê-lo crescer sob o comando de Marco Silva", disse o dirigente Tony Khan.

Cédric, que conta um golo em 34 internacionalizações AA por Portugal, só disputou dois jogos na edição 2022/23 da Premier League com a camisola do Arsenal, líder destacado da prova, rumo a um título que lhe foge desde 2003/04.

O jogador português, de 31 anos, está em Inglaterra desde 2015/16 - época em que ingressou no Southampton, passando depois para o Arsenal -, com exceção para os seis meses passados em Itália, por empréstimo, no Inter (janeiro a junho de 2019).

Em Portugal, Cédric atuou no Sporting e na Académica, por empréstimo dos leões.