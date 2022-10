Al-Wahda oficializa a saída de Carlos Carvalhal após quatro jogos

Técnico português deixa o futebol dos Emirados Árabes Unidos ao fim de quatro meses

Está confirmada a saída de Carlos Carvalhal do AlWahda. O clube dos Emirados Árabes Unidos anunciou, esta segunda-feira, nas redes sociais, que o técnico português já não é mais o líder da equipa.

Depois de quatro meses num novo país e continente, Carvalhal, de 56 anos, realizou apenas quatro partidas ao serviço do Al-Wahda, a última das quais com vitória, a única, por sinal, do antigo treinador de Rio Ave e Braga, entre outros.

O Al Wahda, na época transata, tinha terminado o campeonato na terceira posição.