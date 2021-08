Confirmado: carreira de Dyego Sousa vai continuar em Espanha

Dyego Sousa terminou a ligação ao Shenzhen, da China, e assinou pelo Almería, da segunda divisão de Espanha.

O Almería oficializou a contratação de Dyego Sousa, avançado luso-brasileiro que se desvinculou do Shenzhen, da China. O acordo é válido por uma época, com outra de opção.

Depois de deixar o Braga para rumar o Shenzhen, Dyego Sousa esteve no Benfica e no Famalicão, por empréstimo do emblema chinês, mas agora chega a Espanha a custo zero, para jogar na segunda divisão do futebol espanhol.

Antes, o avançado de 31 anos representou Leixões, Interclube (Angola), Tondela, Portimonense e Marítimo, entre outros.